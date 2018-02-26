Очень страшно было: На Луганщине 152 мм снаряд попал в дом (Фото). Новости

В вечернее время окрестности населенного пункта Подлесное (Попаснянский р-н, Луганская обл.) попали под обстрел. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное», – говорится в сообщении.

Как рассказал офицер артиллерийского подразделения, было насчитано 12 воронок по предварительным выводам от 152-мм снарядов.

Один из них попал в дом. Вследствие попадания частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна. «Огонь велся, ориентировочно, по направлению от временно оккупированного Первомайска», – отмечают в пресс-центре штаба АТО.

Из местного населения никто не пострадал. «Когда стемнело, и все уже были дома, услышали мощный взрыв рядом с домом. Все очень испугались, но обошлось. Очень страшно было», – рассказала владелица одного из соседних домов Антонина.

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