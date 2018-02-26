Вуз-переселенец поможет превратить Донбасс в «Кремниевую долину» . Новости

Вуз-переселенец Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ, перемещен в Покровск, Донецкая обл.) стал участником проекта «Модель стартапов "Sikorsky Challenge" объединяет Донбасс», который начался на востоке Украины с 20 февраля 2018 года. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

«Миссия проекта – превратить перспективный, но обессиленный войной восточный регион Украины на отечественную "Кремниевую долину", построить сеть инновационных кластеров, в которых молодежь Донбасса сможет учиться инновационному предпринимательству и превращать свои креативные идеи в успешные стартап-компании», – отмечается в сообщении.

Проект предусматривает развитие инновационной среды в вузах Донецкой и Луганской областей как составной части всеукраинской университетской инновационной экосистемы. В частности, наряду с ДонНТУ, стартап-школы будут созданы на базе Донбасской государственной машиностроительной академии (Краматорск) и Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля (Северодонецк).

Сегодня в ДонНТУ прошло первое мероприятие из серии тренингов «Создание стартап-школы "Sikorsky Challenge" в высшем учебном заведении» для администрации и преподавателей. Их цель – подготовить администраторов стартап-школы и тренеров по инновационному предпринимательству.

Впереди – набор участников, официальное открытие школы, проведение комплекса разнообразных тренингов и месяцы плодотворной работы, результатом чего станет появление интересных проектов, участие выпускников в конкурсах, поиск инвесторов и открытие стартап-компаний.

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