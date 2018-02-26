Полиция просит водителей не выезжать за пределы городов. Новости

В связи с ухудшением погодных условий полиция рекомендует автомобилистам по возможности оставаться дома и воздержаться от долгих поездок межгородскими трассами. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

«Если избежать путешествия не удается – не забудьте положить в багажник теплые одеяла, термос с горячими напитками, лишний канистру топлива, зарядное устройство, трос. Если на пути случилась беда – сразу звоните на линию «102». Помните, промедление может стоить жизни», – говорится в сообщении.

Напомним, на Донецкую область надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.