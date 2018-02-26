Экономика Донетчины: Где есть рост производства. Новости

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, то есть декабрем 2017 года, уменьшился на 5,7%, по сравнению с январем 2017 года – на 9,1%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился выпуск продукции:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,8%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,7% (в том числе в добыче каменного угля – на 8,4%);

производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 17,1%;

производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 17,2%, машиностроении – на 23,2%.

Вместе с тем, прирост по сравнению с декабрем 2017 года отмечен:

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – 3,5%;

производстве химических веществ и химической продукции – 6,5%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 17,3%.

Cтоит отметить, что добыча рядового угля в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года уменьшилась на 2,4%, по сравнению с январем 2017 года – на 33,0% и составила 857 тыс.т. Январский объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составив 708,7 тыс.т, уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 8 %, по сравнению с январем 2017 года – на 24,5%. При этом объем каменного энергетического угля уменьшился в январе 2018 года по сравнению с январем предыдущего года в 2,5 раза.

Позитивная динамика наметилась в выплавке стали. Так, в январе 2018 года она составила 666,9 тыс. т, что на 2,5% больше, чем в декабре 2017 года, хотя, если сравнивать с январем 2017 года – то меньше на 14,3%.

Также производство электроэнергии в январе 2018 года составило 1,7 млрд кВт·час, что на 19% больше, чем в предыдущем месяце, однако на 22,9% меньше, чем в январе 2017 года.