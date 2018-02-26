В Северодонецке на ремонт детских садов потратили более 11 млн грн. Новости

В 2017 году в Северодонецке (Луганская обл.) более 11 млн грн потратили на реконструкцию детских садов. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
Так, капитальный ремонт дошкольного учебного заведения (ДУЗ) комбинированного типа №10 «Веснянка» обошелся почти в 1,2 млн грн.
Ясли-сад №14 «Белочка» отремонтирован почти за 1,4 млн грн.
Более 1,1 млн грн потрачено на капремонт ДУЗ комбинированного типа №19 «Ласточка».
Капитально отремонтировано ДУЗ ясли-сад №25 «Журавушка» на сумму более 0,9 млн грн.
Большой объем работ выполнен в детском саду №26 «Рассвет» на общую сумму почти 1,2 млн грн.
Более чем в 1,1 млн грн обошелся капремонт детского сада №30 «Ладушки».
Из областного бюджета выделено почти 1,4 млн грн на капремонт детского сада №37 «Ручеек».
Еще 0,8 млн грн – на восстановление ДУЗ №38 «Росинка».
На ремонт ДУЗ №41 «Алые паруса» и №42 «Аленький цветочек» из областного бюджета ушло более 1,4 и 1 млн грн соответственно.
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