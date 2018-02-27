Школьники и студенты Донбасса могут выиграть до 15 тыс. грн в конкурсе видеороликов. Новости

В Украине идет прием работ на II Открытый всеукраинский студенческо-ученический конкурс социальных видеопроектов «Честность начинается с тебя». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Участники в творческой форме должны раскрыть тему честного обучения и ответственности.

К участию приглашаются все, кто сейчас учится в школах, колледжах, вузах и других учебных заведениях. Конкурс не имеет ограничений по возрасту, полу или вероисповеданию участников.

Конкурсанты могут самостоятельно выбирать сценарий видео, но организаторы предлагают примеры ситуаций для сюжета. Кроме победы в основной номинации, участники могут завоевать приз зрительских симпатий, где выбор делают зрители.

Конкурсный видеофайл нужно загрузить на файлообменник и предоставить прямую ссылку, заполнив заявку на сайте конкурса.

Награды в категории «Студенты» по каждой из номинаций («Учись достойно и ответственно» и «Зарядись против коррупции»):

1 место – 15 тыс. грн;

2 место – 10 тыс. грн;

3 место – 5 тыс. грн.

Награды в категории «Школьники»:

1 место – номинация «Учись достойно и ответственно»/«Коррупция – это не круто» – 6 тыс. грн;

2 место – номинация «Учись достойно и ответственно» – 4 тыс. грн;

2 место – номинация «Коррупция – это не круто» – 6 тыс. грн;

3 место – номинация «Учись достойно и ответственно» – 2 тыс. грн;

3 место – номинация «Коррупция – это не круто» – 6 тыс. грн;

1 место в номинации «Видео зрительских симпатий» (по результатам YouTube голосования) – 3 тыс. грн.

После 3 рабочих дней после подачи проекта, претенденту сообщат о допуске или недопуске к конкурсу.

Видеоработы на конкурс принимают до 22 апреля 2018 года.