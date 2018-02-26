ФК «Мариуполь» подписал первого легионера из Франции. Новости

ФК «Мариуполь» укрепил свои ряды с Джойскимом Дава Чаконте. Защитник будет выступать за мариупольскую команду под 5-м номером. Джойским стал первым французским игроком в истории клуба, сообщает пресс-центр ФК «Мариуполь».

Уточняется, что Джойским Дава Чаконте родился 9 апреля 1996 года в Коломбес (Франция). Амплуа – центральный защитник. Рост – 194 см. Вес – 95 кг.

Джойским обучался в футбольных школах «Ниццы», «Ренна» и «Монако». Сезон 2016/17 защитник провел в «Жил Висенте» (Португалия). Выступал за юношеские и молодежные сборные Камеруна.