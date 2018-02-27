Пенсии на Донбассе выше, чем в других регионах. Новости

Пенсионеры, которые живут на Донбассе, получают самые высокие в Украине пенсии после города Киева. Об этом сообщается в данных отчета Пенсионного фонда Украины, опубликованного на сайте ведомства.

Так, на 1 января 2018 года в Донецкой области средний размер пенсии составляет 3,26 тыс. грн, в Луганской области – 2,98 тыс. грн. Самый высокий средний размер пенсионных выплат оказался в Киеве – 3,33 тыс. грн.

Далее по размеру среднего размера пенсий следуют:

Днепропетровская область – 2,85 тыс грн;

Запорожская область – 2,68 тыс грн;

Харьковская область –2,53 тыс грн;

Киевская область – 2,5 тыс грн.

Самая низкая пенсия на 1 января 2018 года была зафиксирована в Закарпатской и Тернопольской областях – соответственно 1, 99 тыс. грн и 1,93 тыс. грн.

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