Россиянка в Украине: Как я училась говорить и обниматься. Новости

Я уже рассказывала о том, как меня, россиянку, встретила Украина, когда я впервые здесь оказалась, каким оказалось отношение людей – в первую очередь, случайных встречных. Действительно, приезжая в Украину, и особенно окончательно сюда перебравшись, я убедилась в том, что у меня на родине ходит множество мифов об отношении украинцев к русским – именно мифов. И в том, что услышанные «страшилки» не соответствуют действительности.

Но одно дело – приехать на два-три дня, другое – переехать и остаться тут жить. Сегодня хочу рассказать о том, как я привыкала к Украине, как осваивалась здесь. И в первую очередь – о том, что наиболее важно для общения между людьми: о речи.

Даже приезжая в другой город, нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к нему. Не просто узнать его географически – но влиться в его жизнь, научиться его языку. Да-да, у каждого города свой язык – еще в России я наблюдала знаменитое «противостояние» Москвы и Петербурга, со всеми этими словами, что выдают с головой туриста: «подъезд» и «парадное», «батон» и «булка», «поребрик» и «бордюр», «буханка» и «хлеб», «башня» и «точка» и многие другие.

Что уж говорить о другой стране. Я понимала, что стоит мне заговорить – и большинство людей понимают, что перед ними россиянка. Даже если разговор идет на русском языке, мой акцент (для меня, к слову, незаметный) выдает меня «с головой».

Мне бывало неловко, когда я – например, в магазине в аптеке, – на вопрос, заданный на украинском языке, отвечала по-русски, и собеседник из вежливости переходил на русский. Слишком уж это подчеркивает, что я – иностранка, чужая. И хотя я чувствовала доброжелательность собеседника, все же мне казалось (возможно, это просто мое восприятие, и не более того), что в таких случаях ощущается какая-то снисходительность – дескать, иностранка, туристка, что с нее взять.

Но я же приехала сюда жить! И мне совсем не хотелось навсегда оставаться туристкой. Поэтому я стала уделять внимание украинскому языку – покупая газеты, смотря телевизор, читая в интернете статьи и соцсети, старалась научиться, для начала, свободно его понимать.

Со временем я осознала, что мой словарный запас без каких-либо усилий с моей стороны вырос. Но начать говорить на украинском я не решалась. Этот акцент! И наверняка я что-то напутаю, и люди будут посмеиваться про себя! Вообще-то я понимала, что стесняться в этом случае глупо. Но поделать с собой ничего не могла. Поэтому я решила… петь песни. Просто включала понравившиеся мне песни и начинала подпевать (кстати, оказалось, что это тоже расширяет словарный запас – приятный бонус). Вскоре я уже довольно уверенно, хотя и фальшиво, распевала украинские песни – но только дома, когда никто не слышит. Зато от души старалась скопировать произношение, все те звуки, что различают два языка между собой.

И вот однажды я решилась. Зайдя в магазин, я широко улыбнулась и… заговорила. Наверное, все же продавец что-то понял, но вида не подал. Я купила какую-то ерунду – уже и не помню, что именно, – и вышла оттуда в прекрасном настроении. Я была очень рада: получилось! Я заговорила, мы с собеседником поняли друг друга.

С того момента я стараюсь по мере сил соблюдать мною же выдуманное правило: отвечать человеку на том же языке, на котором он ко мне обратился. Не всегда получается, конечно, – бывает трудно, бывает, что просто устала и не могу сконцентрироваться. Но я перестала переживать из-за этого и стесняться.

Забавно, но стоило мне начать говорить на украинском – и я перестала переживать, даже отвечая украиноязычному собеседнику на русском. То есть какой-то психологический барьер, который я сама себе и придумала, исчез.

Это что касается языка. Но некоторые другие отличия тоже поначалу ощущались. Например, я заметила, что украинцы по сравнению с россиянами более эмоционально свободы, более открыто выражают свои чувства. Причем это не распущенность или несдержанность, а именно естественность. На моей родине люди более замкнуты, закрыты. Для меня в первое время было необычно видеть, как при встрече не только друзья, но и просто хорошо знакомые люди обнимаются – тут это довольно часто встречается, а в России такого практически не увидишь. Я чувствовала себя неловко, когда мои знакомые – даже не подруги – при встрече обнимали меня. И далеко не сразу привыкла к тому, что это, в общем-то, нормальное, вполне человеческое выражение теплоты.

А теперь, спустя три года, для меня уже в порядке вещей раскрыть объятия кому-то, кроме родственников или ближайших друзей. По-моему, это здорово, что люди не изолированы в своих «коконах», не стесняются проявить симпатию.

В первое время я испытывала дискомфорт, когда нужно было сказать о своем гражданстве (у меня до сих пор российское гражданство, хотя я по происхождению и могу получить украинское, но из-за бумажной волокиты этот процесс затянулся). Действительно, в наши дни можно ожидать и негативной реакции на такое признание, это понятно. Но в подавляющем большинстве случаев люди, услышав о том, что россиянка переехала в Украину, причем именно сейчас, относятся к такой информации спокойно. Некоторые даже подчеркивают, что такое решение заслуживает уважения и симпатии. По сути, как я понимаю, значение имеет не то, где человек родился, а то, какие решения он принял в своей жизни. Мне, конечно, трудно судить о жизни тех, кто переехал на мирную территорию из Донбасса, но в моем понимании отношение к этим людям должно определяться тем же: они выбрали Украину, и это заслуживает уважения.

Правда, не скрою, определенные сложности все же были – когда я искала себе съемную квартиру. Понятно, что сдать квартиру – это не со случайным встречным поговорить, и владельцы жилья хотят сделать свою жизнь как можно спокойнее. И человек с «таким» гражданством для них – потенциальный источник головной боли. Я не виню тех, кто не хотел сдавать мне жилье, хотя внутренне мне было неприятно, что только из-за российского паспорта возникают такие сложности. Мне пришлось довольно долго искать квартиру, но в итоге все сложилось очень хорошо. То есть любые сложности решаются, а когда сложности решаются – это, собственно, и не сложности вовсе, а так – небольшие препятствия.

Вот тут тоже могу провести параллель с переселенцами из Донбасса: я слышала, что многие из этих людей сталкиваются с такими же проблемами, что арендодатели не хотят сдавать жилье людям с «восточной» пропиской. Обидно, конечно! Но не стоит, как мне кажется, злиться из-за этого. Все люди хотят, чтобы максимально удобно и комфортно было именно им, а не кому-то еще. Если для кого-то «комфортнее» означает пускать жильцов только с местной пропиской – ну и пусть себе ищут таких жильцов. А другие хозяева, с более здравым подходом, заработают «плюсик в карму», поселив у себя беженцев.

Одним словом, за это время я поняла, что адаптироваться в чужой стране не так уж и сложно – тем более в стране, у которой, как ни крути, так много общего с моей родиной. Рецепт прост: дружелюбие, уважение к тому, что отличает окружающих от меня, отсутствие кичливости (вот это важно – терпеть не могу поведения соотечественников за рубежом в стиле «нам все должны», это проявляется, к сожалению, у многих – в какую страну бы они ни приехали). Стремление узнать больше о культуре и жизни страны, в которой живешь. И – улыбка. Она сметает все барьеры, и языковые тоже.

Елена Гольянова, для РПД «Донецкие новости»

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