Vodafone + Wi-Fi: В «ДНР» нашли double-точки для интернет-платежей. Новости

В связи с отсутствием в «ДНР» полноценной связи Vodafone (на неподконтрольных территориях – МТС) в соцсетях началась новая волна «перекличек». Теперь жители того же Донецка обмениваются адресами и ориентирами в городе, где одновременно есть и сигнал Vodafone, и сеть Wi-Fi местных интернет-провайдеров. Такая двойная услуга необходима, например, при восстановлении интернет-мессенджеров, при совершении онлайн-платежей и пр., когда нужно одновременно и заполнять формы на веб-страницах и получать SMS-код.

Проблема в том, что в точках, куда «добивает» сигнал Vodafone с подконтрольной Украине территории, есть возможность совершать звонки и принимать SMS, но мобильный интернет либо вообще не работает, либо очень слабый.

Таких точек «двойных услуг» в Донецке нашлось несколько. Большинство из них расположено в районе железнодорожного вокзала:

1) жд-вокзал, кафе «Легион»:

Ольга: «На жд-вокзале кафе "Легион" с интернетом, но МТС в кафе нет, надо выходить на улицу, чтобы поймать СМС. Но если стоит вопрос о необходимости, то приходится бегать туда-сюда. Вдвоем удобно и проще. Я одна бегала. И уже второй раз так там. Заходите в кафе, покупаете кофе – дают бумажку с паролем. Заходите в интернет, на страничку банка (например), выходите на улицу и там приходит СМС от банка. Можно прямо на улице и выполнить все банковские операции, так как там еще сохраняется слабый интернет из кафе и есть МТС. Или вернуться в кафе, потом снова выйти на улицу»;

Ирина: «В кафе есть Wi-Fi, но нет МТС. Выходишь на улицу – все наоборот. А у матери Вайбер пропал, код теперь надо для активизации. Это и МТС надо ловить, и интернет»;

Зинаида: «Я была в кафе "Легион" уже второй раз, покупала через интернет жд-билеты: муж возле перехода принимал СМС с кодом, бежал ко мне в кафе. Получилось».

У кафе «Легион». Фото: соцсети

2) жд-вокзал, кафе «Челентано» (ул. Артема, 277):

Дарья: «На жд-вокзале, на остановке маршрута № 32 есть Wi-Fi и связь МТС, и точно также возле "Челентано". "Челентано" раздает интернет. Но в самом "Челентано" нет связи МТС, она есть на улице рядом. Нужно найти там место, куда достает Wi-Fi и ловит МТС: подойдете к кафе, поймаете Wi-Fi, и идите в сторону проезжей части в направлении вокзала. У каждого по-разному телефон ловит связь»;

Зинаида: «Получается, что можно в "Челентано" зайти, что-нибудь заказать, сесть, и в тепле при наличии Wi-Fi и МТС, все сделать».

3) жд-вокзал, «у белого столба». «На центральном входе в жд-вокзал, там стоит большой белый столб, вот прямо у него есть связь и Wi-Fi», – делится Алла.

4) жд-вокзал, между новым и старым зданием. «В прошлую пятницу была на ЖД, нужны были одновременно МТС и Wi-Fi, получилось все это поймать))). Конкретное место – между старым зданием и новым, слева от перехода, на ступеньках!», – отмечает Марина.

У центрального входа в железнодорожный вокзал. Фото: соцсети

Следующая такая double-точка – в Калининском районе по адресу ул. Гарячкина, 26, у бизнес-центра «Пальмира» (район «Амстора на Ильича»). «Ребята, перезагрузила Вайбер возле "Амстора" (Пальмира) на Ильича! Очень быстро. Есть и МТС, и Wi-Fi», – подтверждает Ирина.

У БЦ «Пальмира». Фото: соцсети

Давно уже известный «переговорный пункт» в Петровском районе – у неработающего супермаркета «Амстор». Как ранее сообщалось, рядом есть кафе «Элит» с сетью Wi-Fi. «Я сидела в кафе "Элит", установила новый Вайбер – а другой человек сидел в машине через 100 метров, словил СМСку от МТС и приехал мне продиктовал», – рассказывала дончанка.

Также и Wi-Fi, и сигнал Vodafone есть на микрорайоне Текстильщик (Кировский район) у магазина «Обжора» и «Семерочка».

Микрорайон Текстильщик. Фото: соцсети

«Когда у вас смартфон или планшет есть – с ними можно на точку приехать и провести все необходимые операции. А вот у меня и телефон кнопочный, и компьютер дома стационарный. Поэтому никуда с этим "добром" не поедешь. Но я живу на Текстильщике, в районе "Фокстрота" (тут же и "Семерочка"), здесь у магазина ловит МТС. Поэтому мне повезло: когда нужно было восстановить Вайбер, я бежала за SMS-кодом на улицу, а потом обратно. Запыхалась, но Вайбер восстановила», – поделилась с «Донецкими новостями» дончанка Екатерина Сергеевна.

Аналогичная проблема и жительницы Горловки Светланы Михайловны. У женщины тоже стационарный компьютер, и она, чтобы провести интернет-платежи, вынуждена совершать «забеги» к точке приема сигнала МТС. «Мы живем на проспекте Победы в Горловке, "Водафон" ловит в 300 метрах от нашего дома. Когда мне нужно оплатить за что-то по интернету, то я бегу с телефоном за 300 метров, ловлю SMS с паролем для подтверждения операции, а потом бегу обратно, к компьютеру. Другие мои знакомые спасаются двумя телефонами с номерами местного мобильного оператора "Феникса": тогда один человек сидит у компьютера, а другой – стоит с двумя телефонами ("Феникса" и МТС) там, где ловит украинский сигнал, и перезванивает. Но, "Феникс" тоже у нас "ловится" не везде. Лучший сигнал "Водафона" у нас у магазина "Галактика" (бывший гипермаркет "Эпицентр" в жилмассиве Строитель). Теперь в Горловке водитель автобуса объявляет остановку не "Галактика", а "Переговорный пункт"», – рассказала горловчанка «Донецким новостям».

Горловка, у гипермаркета «Галактика». Фото: соцсети

В связи с тем, что в Горловке нет таких «удобных» double-точек, как в Донецке, в последнее время в городе появился новый вид бизнеса: теперь можно снять на несколько дней или месяцев квартиру в жилмассиве Строителей, куда «добивает» сигнал Vodafonе.

Объявление в Горловке. Фото: соцсети

Ирина Степанова, РПД «Донецкие новости»

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