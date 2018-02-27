Порошенко отметил наградами 108 человек, воевавших на Донбассе. Новости

26 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О награждении государственными наградами Украины» военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В опубликованном указе отмечено, что «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга» награждены 108 человек, в том числе – 43 посмертно.

Государственными наградами отмечены 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 2 сотрудника Министерства внутренних дел Украины (посмертно) и один военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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