«Газовые» новости для Авдеевки: Предложена «дорожная карта» (Документ). Новости

С целью решения вопроса по восстановлению газоснабжения в Авдеевке и прилегающих поселках ПАО «Донецкоблгаз» разработало «дорожную карту». Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба «Донецкоблгаза».

В пресс-службе отмечают, что «Донецкоблгаз» предложил Департаменту развития базовых отраслей промышленности Донецкой обгосадминистрации (заказчику строительства) «дорожную карту» для решения проблемы.

Кроме того, «Донецкоблгаз» подписал с Авдеевской военно-гражданской администрацией договор на эксплуатацию составляющих газораспределительных систем.

Напомним, 15 февраля в ПАО «Донецкоблгаз» было передано подписанное членами комиссии так называемое Приложение Ю – «Акт принятия газового оборудования для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ)».

Ранее сообщалось, что для запуска технического газа в Авдеевку (Донецкая обл.) необходимо подписание соглашения между «Донецкоблгазом» и Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

Кроме того, также сообщалось, что, как заявил глава ДонОВГА Павел Жебривский, фактически проблем с подключением газа в Авдеевке нет, однако есть проблема с «Донецкоблгазом».

Напомним, что ОАО «Донецкоблгаз» выступило с официальным заявлением по ситуации, сложившейся вокруг строительства газопровода высокого давления от газораспределительной станции (ГРС) в селе Очеретино в Авдеевку (Донецкая обл.).

Ранее сообщалось, что газопровод Очеретино-Авдеевка не прошел испытания из-за падения давления. По состоянию на 23 февраля Авдеевка с населением более 22 тысяч человек и 7 поселков по-прежнему оставалась без газа.

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