Шепелев в документах подписывался как «гражданин ДНР», – Генпрокуратура. Новости

У Генпрокуратуры в распоряжении есть документы, удостоверяющие, что бывший народный депутат Александр Шепелев – агент ФСБ РФ. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко (на фото) рассказал в интервью «Lb.ua».

По словам Луценко, Шепелев проходит по 3-м судебным процессам заочно по 115-й статье (умышленное убийство). Кроме того, завершено и находится на стадии ознакомления с материалами так называемое «экономическое дело».

«Также у нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается, как гражданин ДНР. Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам», – рассказал генпрокурор.

«Именно поэтому у Шепелева появилась еще статья 110 – измена Родине», – добавил он.

Ранее сообщалось, что экс-народный депутат Украины, уроженец Горловки (НКТ*, Донецкая обл.), Александр Шепелев в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения рассказал о своем задержании и заявил о похищении.

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