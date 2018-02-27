В «ДНР» утверждают, что в Углегорск вернулась большая часть жителей. Новости

В период боевых действий из разрушенного обстрелами Углегорска (НКТ*, Донецкая обл.) выехали более 3 тыс. человек, спустя три года в город вернулись около 2,5 тыс. человек. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «замглавы администрации» Углегорска Роман Стецкий.

«Порядка 2,5 тыс. человек вернулось. Если до 2014 года по статистике было 10 тыс. человек населения, в 2015 году в городе оставались около 5 тыс. жителей, на данный момент – порядка 8 тыс. человек в городе есть», – сказал он.

По его словам, в 2014-2015 годах в Углегорске были повреждены в ходе боевых действий около 80% домов. Стецкий утверждает, что вернувшимся людям предлагали поселиться в Енакиево якобы в отремонтированных квартирах и в общежитиях. «Но большая часть не желает уезжать из города, поэтому живут у родственников, у соседей, где придется, скажем так», – заявил он.

«На данный момент в Углегорске работает одна школа, еще одна работает в поселке Савельевка. Там проведены ремонты, школы принимают детей. Частично отремонтирован дворец культуры, своими силами восстановили кровлю, систему отопления. Попытались своими силами привести в порядок садик №63», – утверждает Стецкий.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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