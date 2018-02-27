На Донетчине сельская амбулатория трещит по швам (Фото). Новости

В амбулатории в селе Опытное (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) стены и потолки покрыты трещинами: здание трещит по швам. Из-за такого состояния помещения стоматологический и физиотерапевтический кабинеты 4 года назад переместили в здание сельсовета. Об этом говорится в сюжете телеканала «UA:Донбасс».

По словам медсестры Анны, оборудование для УВЧ не должно стоять в одном кабинете с оборудованием для электрофореза, поэтому необходимы как минимум 2 комнаты. В аварийном помещении было даже 4 комнаты. «Кварц отдельно, для ингаляций помещение отдельно. Тут же ни воды нет, это временное… А оказалось, что уже 4 года», – рассказывает медсестра.

В райгосадминистрации говорят, амбулаторию планировали разместить в бывшем общежитии. На его реконструкцию и закупку необходимого медицинского оборудования нужно 19 млн грн. «Наш проект не прошел, и на комиссии нам заявили, что Опытное рассматривается для размещения модульной амбулатории», – сообщила и. о. председателя Бахмутской райгосадминистрации Татьяна Ерохина.

При этом будет возведено и укомплектовано всем необходимым административное здание.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»