Децентрализация, как предохранитель от сепаратизма: Зубко о развитии громад. Новости

В Украине за три года проведения децентрализации было внедрено свыше 4,9 тыс. инфраструктурных проектов, а доверие к реформе на Донбассе значительно возросло. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«Для нас важны несколько индикаторов, которые мы увидели. Во-первых, это ежегодный рост информированности и доверия граждан к реформе по децентрализации. Уже 71% украинцев точно знают, что реформа децентрализации проходит, и свыше 50% ощущают изменения от децентрализации… На 40% выросло число людей, которые на себе почувствовали улучшение качества административных услуг», – говорит он.
По его словам, реформа децентрализации касается всех территориальных громад в Украине. «Мы рассчитываем, что именно реформа децентрализации – это предохранитель любому сепаратизму в Украине. Передавая полномочия непосредственно на места, привлекая огромное число людей, которые включаются в этот процесс, это тот предохранитель, который сегодня показывает, что именно на востоке Украины – Донецкая и Луганская области, а также на Харьковщине растет поддержка этой реформы», – продолжил Зубко.
«Она выросла с 19% в начале до 59% по аналитическому отчету. Это подчеркивает то, что именно реформа децентрализации "сшивает" страну, дает возможность большому количеству граждан участвовать в принятии решений, возможность внедрить систему менеджмента в объединенные территориальные громады такую же, как в областных центрах, и возможность роста, которую мы имеем в конкретных проектах», – сказал он.
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