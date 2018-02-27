Семья переселенцев из Лисичанска развивает кофейный бизнес во Львове. Новости

Валентин и Алеся Тришины переехали во Львов летом 2014 года из Лисичанска (Луганская обл.), когда в родном городе начались боевые действия. На западной Украине переселенцы основали собственный бизнес – занялись кофейным кейтерингом.

«Нам досталось 4 билета именно на западную Украину. Мы хотели уехать, и это были единственные билеты, которые мы смогли тогда купить. Львов – столица кофе. Где бы ты не проходил, ты чувствуешь запах кофе, поэтому идея сама собой пришла», – вспоминает Валентин.

Во Львове семья Тришиных занялась кейтерингом – обеспечивают горячим напитком фестивали, показы мод, встречи послов. Их изюминка – кофе, приготовленный по технологии 1573 года. «Это способствует хорошему настроению на целый день и умственной бодрости, чтобы продолжать свои лекции или семинары», – говорит Алеся.

Она добавила, что возвращаться в Луганскую область семья не собирается: «Мы остаемся здесь, но мы не забываем родные края. Возможно, что-то организуем и там. Есть у нас планы на расширение нашей деятельности – организовать что-то даже за границей».

В ближайшее время Тришины планируют открыть свою кофейню во Львове.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA TV»

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