Бизнес на котлетах: Переселенец из Донецка открыл столовую в Мариуполе (Фото). Новости

Переселенцу из Донецка Александру Патяке потребовалось почти 2 года для реализации своего плана – открытия студенческой столовой в Мариуполе. На развитие собственного бизнеса получил грант от Программы развития ООН и посольства Великобритании и создал пункт общественного питания по доступным ценам, передает «Радио Свобода».

Бывшая университетская столовая находится почти в центре города и теперь называется «Черника». Благодаря усилиям предпринимателя теперь учреждение популярно не только среди студентов, но и среди работников близлежащих офисов.

По словам Александра Патяки, пока студенты на каникулах, в клиентуре ориентируются на предпочтения офисных работников. «Пока не было студентов, мы подтянули людей с офисов. Когда пошли студенты, они выбили людей с офисов. Люди с офисов хотят прийти, тихонечко поесть. Эти же (студенты, – ред.) не могут тихонечко. У них всегда шум и гам. Так мы часть клиентов потеряли», – говорит он.

Переселенец вспоминает, что идея создать столовую пришла случайно. В Мариуполь он с семьей переехал в начале боевых действий на Донбассе и хотел заняться сыроделием, но, когда увидел помещение старой университетской столовой, инженер-технолог общественного питания решил, что именно здесь он будет кормить горожан. Бизнес-план написал за 1,5 месяца, а на получение права арендовать бывшую университетскую столовую, ремонт, покупку оборудования и запуск производства ушли почти 2 года.

Деньги, полученные по гранту, Александр потратил на оборудование, ремонт сделал за собственные средства. «Сейчас ищу различные возможности расшириться, измениться, переформатироваться и создать торговую марку, расширить торговые точки "Черники". Сейчас нужно только объемом брать, стать более интересным. Потому что рынок очень жесткий, особенно в этом месте. На момент открытия столовой еще было нормально, а сейчас, смотрю, одна столовая, вторая… Ну, в общем, тяжело», – рассказывает предприниматель.

В штате столовой «Черники» пока всего 3 человека, но скоро пополнят еще 4 сотрудников, которые заканчивают стажировку. «Я знал профессиональных поваров, которые ничего не умели. У меня практически все повара – заводские. Это значит, что они прошли завод. Образования ни у кого нет, кроме меня. Есть "корочки" курсов. Молодежь не выдерживает стиля работы. Работа здесь и в кафе и ресторане отличаются полностью», – говорит Александр.

Работа его столовой началась с 20 булочек и 15 котлет, а сейчас здесь могут накормить около 300 человек.

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