В ОБСЕ сообщили о новых фактах препятствования работе наблюдателей на Донбассе. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) препятствуют наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во въезде в неподконтрольный украинским властям н.п. Седово (Новоазовский р-н, Донецкая обл.), а также продолжают ограничивать передвижение наблюдателей Миссии в районе приграничного н.п. Изварино (Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 26 февраля.

Так, 25 февраля вооруженный представитель НВФ «ДНР» на северо-западном въезде в н. п. Седово не разрешил патрулю Миссии проехать дальше, «ссылаясь на "строгие приказы" не пропускать в населенный пункт никого, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб».

«24 февраля член "ЛНР" в пункте пропуска в н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска), ссылаясь на приказы других членов "ЛНР", сообщил патрулю Миссии, что наблюдатели не могут приближаться к пункту пропуска ближе, чем на 5 км. Через 20 минут патруль СММ покинул этот район. 25 февраля член "ЛНР" в пункте пропуска возле н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска), ссылаясь на приказы других членов "ЛНР", сообщил патрулю Миссии, что наблюдатели должны покинуть этот район. Патруль СММ покинул этот район», – сообщили в ОБСЕ.

В отчете также сообщается, что наблюдатели Миссии не смогли получить доступ к двум местам хранения вооружения на неподконтрольной украинским властям территории.

«25 февраля охранник "ДНР" в одежде военного типа и балаклаве в неподконтрольном правительству районе отказал патрулю Миссии в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения, заявив, что для посещения этого места наблюдателям необходимо разрешение. 25 февраля патруль Миссии не смог попасть на территорию постоянного места хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, поскольку объект был закрыт, а охранников на объекте замечено не было», – констатировали в ОБСЕ.