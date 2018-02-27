В «ДНР»: Ни одно градообразующее предприятие не работает в Углегорске. Новости

В Углегорске (НКТ*, Донецкая обл.) сейчас не работает ни одно градообразующее предприятие, работы в городе практически нет. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «замглавы администрации» Углегорска Роман Стецкий.

«У нас их было три, и на данный момент ни одно не восстановлено. Это шахта "Углегорская", ЦОФ "Углегорская" и СХП "Октябрьская". Неоднократно приезжали инвесторы, но сами понимаете – такие деньги вкладывать в прифронтовой город никто не будет», – говорит он.

Стецкий также сообщил, где работают жители Углегорска. «Ездят в соседние города – Енакиево, Дебальцево. Молодежь вообще в принципе выезжает, на время, по крайней мере, из города. Центр занятости есть, временная программа по трудоустройству. Вот так выживаем. Социальная сфера немного заработала и мелкие частные предприятия», – сказал он.

Как сообщалось ранее, «заммэра» Углегорска утверждает, что в город вернулась большая часть выехавших в период активных боевых действий жителей.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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