Сводка из зоны АТО за 26 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, 3 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 10 мин калибром 120 мм в сторону позиций сил АТО у Троицкого.

На донецком направлении противник применил минометы калибром 120 мм в районе Песков. На Приазовье утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Также из стрелкового оружия НВФ обстреливали силы АТО у Каменки.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия калибрами 152 и 122 мм, вооружение БМП, минометы калибрами 120 и 82 мм, ПТРК, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 352 единицы. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов, в том числе окраины Донецка – поселки Старомихайловка и шахты им. Абакумова, Лозовое, Жабичево, район «Вольво-Центра» и аэропорта, а также Доломитное и Верхнеторецкое Нижнее под Горловкой, Докучаевск, Коминтерново, Стыла, Новоласпа».

Также сообщается, что «в Докучаевске в результате обстрелов за стуки повреждены 9 жилых домов и автомобиль. В результате обстрела поселка Трудовские Петровского района Донецка поврежден один частный дом».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка, Долгое и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП».