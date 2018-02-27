В «ЛНР»: Школьников Первомайска отправили на карантин. Новости

В Первомайске (неподконтрольная часть Луганской обл.) в образовательных учреждениях в связи с ОРВИ введен карантин. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба «администрации» города.

Такое решение принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии. «Заседание было созвано в связи с тем, что в городе Первомайске и административно подчиненных населенных пунктах был отмечен рост заболевания детей острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), который превысил максимально допустимые нормы на 31%. В ходе заседания было принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных учреждениях города Первомайска и административно-подчиненных населенных пунктах с 27 февраля до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области сохраняется нестабильная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.