В «ДНР» задержали 22 «чиновника»: Подозревают в хищении 100 млн руб.. Новости

«Правоохранители ДНР» задержали 22 сотрудника «министерства угля и энергетики ДНР», включая «главу ведомства» Эдуарда Голенко. Задержанных подозревают в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн руб. (48 млн 544 тыс. грн по местному курсу). Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба «министерства внутренних дел республики».

«Проведены мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц министерства угля и энергетики ДНР, которые, используя свое должностное положение, занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств государственных предприятий, входящих в состав министерства, причиняя особо крупный ущерб республике», – говорится в заявлении «МВД ДНР».

«Правоохранители» утверждают, что «министр угля и энергетики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу».

В результате проведения «специальной операции» задержаны 22 «чиновника» различных уровней, для 17-ти из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Как уверяют в «МВД», с января 2017 года участниками данной группы было похищено более 100 млн руб. «По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы МВД ДНР возбужден ряд уголовных дел», – утверждают в пресс-службе.

Ранее об аресте Голенко сообщал экс-представитель «МИД ДНР в России» Константин Долгов.

Напомним, экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский утверждал, что «министр углепрома ДНР» Эдуард Голенко не арестован, а находится в России.

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