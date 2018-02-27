Услуга «чужой разговор»: «Феникс» неправильно соединяет абонентов в «ДНР». Новости

В «министерстве связи ДНР» обещают внедрить технологии связи 4G, в данный момент проводится тестирование. Об этом в соцсети заявил «глава ведомства» Виктор Яценко.

«Мы сделали шаг, над которым упорно работала наша команда весь 2017 год. Это еще не победа, но мы знаем, как внедрить передовые технологии в нашей республике», – утверждает Яценко.

Также он опубликовал результаты тестов:

Его слова жители неподконтрольного Донецка и других городов неподконтрольной Донетчины встретили критикой, напоминая, что проблемы со связью, в том числе местного «республиканского» оператора «Феникс» по-прежнему актуальны:

«Яценко опубликовал скорость "Феникса" 4G = 94 мегабита. А я не могу дозвонится с 1-го раза», – написал автор поста.

Вячеслав: «Он, наверное, точно дурак на всю голову, этот Яценко, какой 4G, когда даже 3G нет нормального, а про качество самой связи я вообще молчу. Тесты он тут выкладывает. Шут голимый, а не министр связи»;

Ксюша: «У министров, по ходу, на каждого своя личная вышка, а оставшаяся одна на нас всех»;

Олег: «Не знаю, может от района зависит? Я почти всегда с первого раза дозваниваюсь. Правда, иногда абонент не слышит и какие-то железные звуки в трубке, тогда приходится по новой. Но особых проблем нет»;

Андрей Д.: «Связи нет, зато 4джи тестируем»;

Константин: «Может, достаточно уже раздавать картонные звезды? Может, хватит народ развлекать вашими успехами? Такое ощущение, что тех, кто не прижился среди дебилов в Украине, приютила ДНР. Может, вы все специально делаете? На смех?»;

Андрей Р.: «Министр связи задолбал своей связью! Тебе-то самому нравится набирать 30 раз, чтоб дозвониться куда-либо?»;

Вася: «Что в Горловке со связью? "Скорую" не можем вызвать. Сколько можно издеваться над людьми? Если вы думаете, что у людей терпение железное, то вы ошибаетесь».

Также пользователи пишут о некорректном соединении абонентов «Феникса»:

Некоторые пользователи в соцсетях в ответ на это сообщение пишут, что никогда с таким не сталкивались, другие говорят, что подобные сбои отмечались неоднократно:

Светлана: «А бабушка вас не слышала? У меня ни разу так не было»;

Vel: «Ни бабушка меня, ни я собеседника бабушки. Но о Егоре я теперь знаю много»;

Зураб: «"Чужой разговор". Да уже не раз слышал такое. Но сам еще не попадал»;

Димон: «Бывает, вообще чужим людям набираешь»;

Анна: «Да тут бы хоть своим дозвониться».

С 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

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