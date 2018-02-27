Волкер сделал важное заявление по Украине. Новости

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы Россия не смогла осуществить дальнейших территориальных завоеваний в Украине. Об этом Волкер написал в своем Twitter.

«Мы работаем над укреплением обороны Украины, чтобы Россия не смогла добиться дальнейших территориальных завоеваний», – написал Волкер.

Скриншот: Twitter Курта Волкера

Волкер также отметил, что США разочарованы Россией из-за отсутствия прогресса в обеспечении мира и реализации Минских соглашений.

«Мы разочарованы отсутствием у России прогресса в установлении мира и реализации Минских соглашений», – сообщил Волкер.

Скриншот: Twitter Курта Волкера