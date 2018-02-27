ЧП в школе на Донетчине: Девочка все еще в реанимации. Новости

22 февраля в общеобразовательной школе №18 (поселок Веселый, Краматорск, Донецкая обл.) шестилетняя девочка упала и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенок до сих пор находится в реанимации.

Начальник Краматорского управления образования Марина Мозолева сообщила, что сейчас проходит расследование, а также назначено совещание директоров, на котором будут обсуждены педагогические и технические аспекты, ставшие причиной трагедии.

На сегодняшний день, 27 февраля, ребенок находится в реанимации в Краматорске, состояние девочки все еще тяжелое. По сообщению начальника горздравотдела Валерии Мельник, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Пока медики не озвучивают никаких прогнозов.

Напомним, в Краматорске в школе девочка получила тяжелую травму.

Источник: Знамя индустрии

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