В Португалии рассказали, смогут ли отправить миротворцев на Донбасс. Новости

Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев на Донбасс в составе миссии ООН, если в Совбезе будет принята соответствующая резолюция. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва (на фото).

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности был представлен экспертный доклад, содержащий идею ввода на Донбасс порядка 20 тыс. миротворцев ООН. В исследовании рассматривается возможность включения в состав предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и ряда стран НАТО, в том числе Португалии.

«Если все стороны договорятся о введении миротворцев ООН и будут уверены, что такая миссия сможет поспособствовать урегулированию ситуации на Донбассе, конечно, Португалия будет готова положительно и оперативно ответить на такой запрос», – заявил министр.

По его словам, Португалия обладает большим опытом в миротворческих миссиях. «Мы не являемся экспертами в ведении боев или военных операциях. Но у Португалии есть опыт участия в миротворческих миссиях, в том числе в Европе, мы также вовлечены в различные аспекты деятельности ООН», – добавил Аугушту Сантуш Силва.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой заявил, что именно Запад не уберег Украину от войны на Донбассе, а антироссийские санкции несправедливы.

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