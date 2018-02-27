В Украине намерены создать систему реабилитации участников АТО. Новости

В Киеве представили законопроект о реабилитации участников АТО и людей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Документ был разработан с участием отечественных и международных специалистов в сферах психологической и физической реабилитации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции рассказала руководитель офиса Уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая.

«Не секрет, что с боевой травмой должен работать современный психотерапевт, но в нашем нормативно-правовом поле такой профессии нет. У нас есть врачи-психотерапевты, которых нет нигде в мире, но у нас нет психотерапевтов, которые проходят подготовку, сертифицируются профессиональными сообществами в евроатлантическом пространстве, но у нас это существует на уровне профессиональных сообществ, но никак не имплементировано в нашу государственную систему», – говорит она.

«В то же время есть актуальный запрос. Мы понимаем, что реабилитационные и психологические услуги участникам АТО должны оказываться именно на государственном уровне, поэтому сфера, где работают такие специалисты и сфера, которую финансирует государство должны быть едиными», – продолжила Зарецкая.

По ее словам, кроме этой практической составляющей спроса на новый законопроект есть еще одна. «Нам нужно четко понимать разницу между реабилитацией и лечением, между реабилитацией и санаторно-курортным [отдыхом]. Это разные вещи. В Украине мы должны создать систему реабилитации, как таковую», – сказала она.

Зарецкая отметила, что в Украине существует система реабилитации людей с инвалидность и внедрять новую систему нужно очень осторожно, так как по ней сейчас получают помощь 2,5 млн людей с инвалидностью. «Было принято решение, что мы будем стартовать именно с сектора безопасности и обороны, с того сегмента, где сосредоточены наши защитники, которые несут военную и специальную службу сегодня. В эту категорию мы также включаем всех ветеранов – тех, кто служил ранее, но сегодня уже демобилизован, и членов их семей», – рассказала представитель омбудсмена.

К категории, нуждающихся в реабилитации, намерены отнести не только участников АТО и военнослужащих, но и членов их семей, освобожденных из плена и их семьи, а также семьи людей, пропавших без вести. «Редакция [законопроекта] представлена в таком виде, в котором мы хотели бы, чтобы каждый, кого он касается прочел, высказал свое мнение и прислал нам свои замечания, которые мы готовы учитывать», – добавила Зарецкая.

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