КПВВ «Майорск» обесточен, но работает в штатном режиме, – Жебривский. Новости

КПВВ «Майорск» и расположенный вблизи населенный пункт Майорское обесточены. Ремонтные бригады Донецкого филиала «Укрзализныци» ведут ремонтные работы на поврежденном участке электросети. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский в своем Facebook.

Губернатор также сообщил, что КПВВ «Майорск» в настоящее время обеспечивается электричеством от генераторов.

«Поселок Майорское и расположенный вблизи контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) обесточены. Как доложил Валерий Кобыжча, директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы, ремонтные бригады Донецкого филиала Укрзализныци обследуют участок, где повреждена электросеть, и проводят восстановительные работы. КПВВ работает в штатном режиме – электрическим током его обеспечивают генераторы», – написал Жебривский.