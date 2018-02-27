Да вы что, не может быть: В соцсетях обсуждают задержание «чиновников» в «ДНР». Новости

Сегодня, 27 февраля, опубликовано сообщение о том, что «правоохранители ДНР» задержали 22 сотрудника «министерства угля и энергетики ДНР», включая «главу ведомства» Эдуарда Голенко, которых подозревают в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн руб. (48 млн 544 тыс. грн по местному курсу). Жители неподконтрольной Донетчины в соцсетях активно обсуждают эту новость.

В целом людей не удивляет, что «чиновники» в «республике» пойманы на воровстве:

Алексей: «Молодая республика со старыми схемами»;

Регина: «Кого-то это удивило? Захар неизвестно сколько в карманы положил»;

Василий: «А у нас в ДНР кого из министров не копни – такой же. Надо всей их бандой к Плотницкому в гости в "Кресты"»;

Ваня: «Поздравляю, товарищи, с Донецкой инородной республикой! Все, приплыли – вылезай на берег»;

Любовь: «Наказать. И спуску не давать, а иначе порядка не будет никогда»;

Prizrak: «Вот это новость! Прям неожиданность...»;

Александр: «Да вы что? Не может быть! Чтоб в ДНР чиновник – и воровал! Да так не бывает! У нас же самая честная и, главное, народная власть. Наверное, он воровал, чтоб старушкам пенсии дать, ну или зарплаты раздать. Но чтоб себе украл – не верю»;

Виталик: «Ну и что? И кто понесет ответственность?»;

Инцидент: «С таким количеством арестованных – так скоро и без чиновников останемся»;

Сергей: «Поймать – поймали, а похищенное вернут?»;

Владимир: «А если бы российское ФСБ проверило МВД, прокуратуру, МГБ, таможню, то в ростовском СИЗО сидело бы не 22, а 222 сотрудника»;

Роман: «За что боролись, на то и напоролись».

Высказываются предположения, что «чиновников» задержали, потому что они не поделились украденным:

Алена: «Господин Голенко, наверное, пожадничал (в виде отката), и МВД ДНР дали команду фас!»;

Леонид: «С "Ташкентом" не поделился, других объяснений нет».

Людей поражает фигурирующая в заявлении «МВД» сумма, также они пишут, что многим в «республике» не выплачивается зарплата или начисляются гроши, при этом «власти» списывают провалы в экономике на военные действия:

Вера: «...а мы задолженность по зарплате ждем с 2015 года. Война ж! Миллиарды воруют, и никакая война не помеха. А вы ждите, придурки, в лаптях...война же ж»;

Александр: «А мы работаем во благо республики за 5 тыс. руб.»;

Месроп: «Если какие-то чиновники 10 млн стырили, то Захарченко и Ташкент сколько?»;

Alex: «Мож теперь шахтерам зарплату начнут платить нормальную?»;

Prizrak: «Это те министры, которые чешут шахтерам, что нечем зарплату платить».

Некоторые жители неподконтрольной Донетчины говорят о том, что на месте «чиновников» так вел бы себя каждый. «Власть практически из любого человека делает подонка. Смело могу утверждать, что простой шахтер на такой должности через годик пересядет с маршрутки на джип, отожрет харю и начнет усиленно воровать», – считает жительница Макеевки Татьяна.

«Такие подрывают веру в ДНР и Захарченко», – поддерживает ее макеевчанин Александр.

Напомним, «правоохранители ДНР» задержали 22 сотрудника «министерства угля и энергетики ДНР», включая «главу ведомства» Эдуарда Голенко.

Читайте также: