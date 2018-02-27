Водителей Донетчины предупредили об ухудшении погодных условий. Новости

На территории Донецкой области ухудшаются погодные условия, что может привести к осложнению обстановки на дорогах. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог (САД) в Донецкой области.

«На территории Донецкой области ухудшение погодных условий началось с усиления скорости ветра. По информации диспетчерской службы, утром 27 февраля на автодорогах Мангушского и Никольского районов наблюдаются переметы! Для ликвидации снежных валов, образовавшихся на обочинах дорог вследствие недавних снегопадов, облавтодор привлек тяжелую дорожную спецтехнику. Сейчас роторные механизмы работают на дорогах общего пользования государственного значения Никольского района», – сообщили в пресс-службе.

По данным облавтодора, проезжая часть остальных дорог пока сохраняет сухое состояние покрытия. Ограничений в движении транспортных средств нет. Проезд по автодорогам общего пользования государственного значения обеспечен.

«По состоянию на 10:00 диапазон минусовых температур: -7 ... -12°С (холоднее всего в Лиманском, Славянском и Волновахском районах), днем ​​ожидаются морозы до -8°С, ветер северо-восточный 7-12 м/с (в акватории Азовского моря – порывы ветра 25-28 м/с)», – констатировали в Службе автомобильных дорог.

В пресс-службе также заверили, что в случае непогоды ГП «Донецкий облавтодор» может привлечь 162 единицы спецтехники и 85 единиц навесного оборудования, а на базе филиалов предприятия круглосуточно работают стационарные пункты обогрева.

В Службе автомобильных дорог также напомнили, что на регион надвигается существенное похолодание и призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.