На Донетчине 3-летний малыш подстрелил сам себя. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) 3-летний ребенок выстрелил себе в ногу из травматического пистолета. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В полицию Мирнограда поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен 3-летний мальчик с ранением голени из травматического оружия. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Так, было установлено, что ребенок гостил у своих дедушки и бабушки. Вечером дедушка 1950 года рождения проводил чистку пистолета, который зарегистрирован в установленном законом порядке. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, оставив оружие на тумбочке, когда услышал выстрел. Вернувшись, он увидел раненого внука и сразу вызвал скорую», – сообщили в полиции.

Также известно, что в настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении. Его жизнь вне опасности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.