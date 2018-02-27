Более половины населения Украины поддерживают децентрализацию, – опрос. Новости

В Киеве представили результаты исследования о ходе реформы децентрализации в Украине и ее влияние на жизнь территориальных громад. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе презентации опроса* по заказу программы Совета Европы «Децентрализация и территориальная консолидация в Украине» рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Согласно опросу, 58% населения Украины считают нужной реформу местного самоуправления и децентрализацию. В 2015-2016 годах часть тех, кто считает реформу нужной увеличилась с 60% до 64%, а в 2016-2017 годах – снизилась до 58%. При этом часть тех, кто считает реформу не нужной составляет 19,5%.

«Хотел бы отметить, что мысли людей складываются, как из собственного опыта, так и под влиянием того, что они слышат в СМИ. В последнее время очень усилилась критика правительства и снизилось доверие фактически ко всем ветвям власти, но не только власти, но и оппозиции, и к социальным институтам», – комментирует опрос Паниотто.

По его мнению, поэтому такие результаты на фоне всеобщего негатива являются достаточно позитивными, а уровень информированности граждан практически не изменился. «Большинство населения знает о реформировании органов местного самоуправления и о децентрализации. Сейчас 79% знают об определенных шагах в этом направлении против 80-82% в 2015-2016 годах, что может объясняться тем, что в начале запуска реформы ее освещение в СМИ было больше. 20% [респондентов] говорят, что хорошо проинформированы о реформе», – сказал эксперт.

Он добавил, что чем больше люди осведомлены о реформе децентрализации, тем больше они ее поддерживают.

*Опрос подготовлен и проведен Киевским международным институтом социологии и Центром «Социальные индикаторы» при сотрудничестве с экспертами Совета Европы. Исследование включало три волны опроса населения Украины – в 2015, 2016 и 2017 годах. Опрошено около 2 тыс. респондентов, погрешность составляет около 3%. Отдельно были опрошены жители объединенных территориальных громад (ОТГ), здесь было две волны – в 2016-м и 2017 годах, около 2,4 тыс. опрошенных респондентов.

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