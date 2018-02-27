Порядок пересечения линии разграничения значительно не изменится, – Черныш. Новости

Порядок перемещения товаров через линию разграничения существенно не изменится в связи с вступлением в силу закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш (на фото), передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в вопросе пересечения линии соприкосновения и перемещения товаров через линию соприкосновения есть определенные особенности. «Например, раньше этот вопрос регулировался по представлению Службы безопасности Украины постановлением Кабинета министров. Теперь за счет того, что будет изменен режим – не антитеррористическая операция, а меры по обеспечения национальной безопасности и обороны – просто упоминается правительство как таковое, без инициатора – Службы безопасности», – сказал Черныш.

Также он отметил, что сейчас практически правительство должно сделать новое постановление. «И порядок перемещения, не думаю, что сильно изменится, но я не могу за все правительство предусмотреть», – сказал министр.

По его словам, такая же ситуация и с порядком пересечения линии разграничения людьми – министр отмечает, что он также не должен существенно измениться.

«Теперь больше полномочий у военных. И, я думаю, что этот объединенный штаб прямо сейчас межведомственную координацию организует, теперь именно из-за ведущей роли военнослужащих и военного компонента. Но я также не ожидаю каких-то серьезных или существенных изменений в соответствующем порядке», – добавил Черныш.

В то же время, он рассказал, что сейчас в правительстве обсуждается подход к определению списка товаров, перемещаемых через линию соприкосновения. В частности, речь идет о том, формировать исчерпывающий список запрещенных товаров или, наоборот, список разрешенных к перемещению. «Мы будем настаивать на принципе того, что следовало бы сделать перечень запрещенных, а не перечень разрешенных», – подчеркнул министр.

Он добавил, что гуманитарные грузы со стороны международных организаций для поддержки граждан продолжат перемещать через линию разграничения в том же режиме.

Напомним, с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения переходят на весенний период работы.