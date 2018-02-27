Генпрокуратура сообщила о подозрении россиянам, причастным к артобстрелу Мариуполя. Новости

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 3-м офицерам Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В пресс-службе отметили, что Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении 3-х офицеров ВС РФ и гражданина Украины, который находился в составе «отдельного мотострелкового корпуса ДНР», причастных к артиллерийскому обстрелу Мариуполя.
В результате обстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя, напомнили в прокуратуре, погибли десятки людей, более 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, также были повреждены жилые и нежилые дома, рынки «Киевский», «Денис».
Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, день 24 января 2015 года стал одним из самых трагичных в истории Мариуполя – микрорайон Восточный был накрыт из «Градов» огненным дождем, который принес в город смерть, боль и масштабные разрушения. В результате массивного обстрела погиб 31 человек, 118 было ранено.
Читайте также:
- В руках – цветы, на глазах – слезы: В Мариуполе в память о погибших состоялся митинг-реквием (Видео)
- В Мариуполе почтили память погибших при обстреле в 2015 году (Фото)
- Обстрел Мариуполя: три года со дня трагедии
- Сегодня в Украине чтят память погибших при обстреле Мариуполя
- Для тех, кто начал забывать: Мариуполь три года назад (Фото)
- Скульптор из Кривого Рога подарил Мариуполю памятник, посвященный трагедии мкр Восточный (Фото)
- Обстрел мкр Восточный: 13-летнюю Дашу Базылеву завалило с братом в квартире (Видео)
- Обстрел мкр Восточный. Восстановление дома семье Карабан обошлось в 290 тыс. грн
- Сложнее всего было начать говорить на «больные» темы, – мама ребенка, ставшего свидетелем обстрела «Восточного»
- Что пришлось пережить девочке, пострадавшей во время обстрела микрорайона Мариуполя (Видео)
- Обвиняемого в корректировке обстрела Мариуполя могут обменять
- Римма Филь: Чтобы знать и помнить
Комментарии