Генпрокуратура сообщила о подозрении россиянам, причастным к артобстрелу Мариуполя. Новости

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 3-м офицерам Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В пресс-службе отметили, что Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении 3-х офицеров ВС РФ и гражданина Украины, который находился в составе «отдельного мотострелкового корпуса ДНР», причастных к артиллерийскому обстрелу Мариуполя.

В результате обстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя, напомнили в прокуратуре, погибли десятки людей, более 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, также были повреждены жилые и нежилые дома, рынки «Киевский», «Денис».

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, день 24 января 2015 года стал одним из самых трагичных в истории Мариуполя – микрорайон Восточный был накрыт из «Градов» огненным дождем, который принес в город смерть, боль и масштабные разрушения. В результате массивного обстрела погиб 31 человек, 118 было ранено.

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