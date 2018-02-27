Почти половина населения ощутила улучшения от реформы децентрализации, – опрос. Новости

В Украине почти половина населения ощутили улучшения в своем населенном пункте от реформы децентрализации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе презентации опроса* по заказу программы Совета Европы «Децентрализация и территориальная консолидация в Украине» рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

«На протяжении 2015-2016 годов с 19% до 46%, то есть почти в 2,5 раза, выросла часть населения, которое отмечает изменения к лучшему в своем населенном пункте. В то же время с 2016-го до 2017-го года произошла определенная стабилизация этих настроений – 43% населения отметили улучшения в своих населенных пунктах, еще 18% знают о таких запланированных мероприятиях», – говорит он.

Эксперт отметил важные изменения отношения населения к децентрализации на востоке Украины. «Возможно потому что на востоке было меньше позитивных ожиданий, поэтому они более позитивно восприняли эти изменения, рост произошел с 19% до 48% с 2015-го по 2016-й год, и с 2016-го по 2017-й – еще почти до 60%», – сказал Паниотто.

Как сообщалось ранее, по словам министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, за три года проведения децентрализации было внедрено свыше 4,9 тыс. инфраструктурных проектов, а доверие к реформе на Донбассе значительно возросло. Кроме того, децентрализацию поддерживает более половины населения Украины.

*Опрос подготовлен и проведен Киевским международным институтом социологии и Центром «Социальные индикаторы» при сотрудничестве с экспертами Совета Европы. Исследование включало три волны опроса населения Украины – в 2015, 2016 и 2017 годах. Опрошено около 2 тыс. респондентов, погрешность составляет около 3%. Отдельно были опрошены жители объединенных территориальных громад (ОТГ), здесь было две волны – в 2016-м и 2017 годах, около 2,4 тыс. опрошенных респондентов.

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