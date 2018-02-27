На Донетчине рассказали о количестве новорожденных . Новости

В Донецкой области на прошлой неделе родилось 180 малышей. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.
Согласно сообщению, на Донетчине родилось 180 малышей: 86 мальчиков и 94 девочки.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения неподконтрольной украинской власти части Донбасса составила 3 млн 775 тыс. 443 человека.
Напомним, по данным правозащитных организаций, в «Донецкой народной республике» за 3,5 года вооруженного конфликта родилось 44 249 детей, а умерли 119 341 человек.
Ранее сообщалось, что в Константиновском районе (Донецкая обл.) каждой семье, в которой с 1 января 2018 года родится ребенок, будут предоставлять набор гигиенических средств и детской одежды на сумму 2 тыс. грн.
Читайте также:
- В «ДНР» и «ЛНР» смертность в разы превышает рождаемость
- В «ЛНР» и «ДНР» пересчитали население
- Жителей Донетчины стало меньше на 41 тыс. человек
- Население Украины сократилось на 181 тыс. человек за 11 месяцев
- Жителей Украины к 2050 году станет меньше почти на 16% (Инфографика)
- Украина вошла в число стран с самым стареющим населением
- Как изменилась численность населения Украины за 4 года (Инфографика)
- В «ДНР» и «ЛНР» сократилось население
- На неподконтрольном Донбассе проживает не более 3,2 млн человек
- Население Украины сократилось на 181 тыс. человек за 11 месяцев
- Как изменилась численность населения Украины за 4 года (Инфографика)
- В «ДНР» в 2017 году смертность в 3,5 раза превысила рождаемость
Комментарии