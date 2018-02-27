На Донетчине рассказали о количестве новорожденных . Новости

В Донецкой области на прошлой неделе родилось 180 малышей. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, на Донетчине родилось 180 малышей: 86 мальчиков и 94 девочки.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения неподконтрольной украинской власти части Донбасса составила 3 млн 775 тыс. 443 человека.

Напомним, по данным правозащитных организаций, в «Донецкой народной республике» за 3,5 года вооруженного конфликта родилось 44 249 детей, а умерли 119 341 человек.

Ранее сообщалось, что в Константиновском районе (Донецкая обл.) каждой семье, в которой с 1 января 2018 года родится ребенок, будут предоставлять набор гигиенических средств и детской одежды на сумму 2 тыс. грн.

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