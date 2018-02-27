Украинцы стали меньше надеяться на снижение коррупции в стране, – опрос. Новости

В Украине снизилось число людей, которые надеялись, что реформа децентрализации снизит уровень коррупции в стране, а ожидания результатов стали более прагматичными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе презентации опроса* по заказу программы Совета Европы «Децентрализация и территориальная консолидация в Украине» рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

«Заметно меньше выраженными стали ожидания снижения коррупции – с 67% до 52%. Сейчас на первое место выходит более прагматичное – ожидание лучшего качества услуг. Важно, что те громады, которые были созданы раньше всех, они имеют наибольший прирост в ожиданиях [результатов реформ]», – говорит он.

Эксперт отметил, что среди городского населения с 2015 года есть стабильная поддержка объединения территориальных громад. «Если в 2015-м было 37%, то сейчас уже 50% в то время, как число противников этого процесса только 22%», – продолжил Паниотто.

«Что касается сельского населения, люди больше поддерживают если их громада станет центром – 62%, а если их населенный пункт не становится центром, они и меньше это поддерживают», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по словам министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, за три года проведения децентрализации было внедрено свыше 4,9 тыс. инфраструктурных проектов, а доверие к реформе на Донбассе значительно возросло. Кроме того, децентрализацию поддерживает более половины населения Украины.

*Опрос подготовлен и проведен Киевским международным институтом социологии и Центром «Социальные индикаторы» при сотрудничестве с экспертами Совета Европы. Исследование включало три волны опроса населения Украины – в 2015, 2016 и 2017 годах. Опрошено около 2 тыс. респондентов, погрешность составляет около 3%. Отдельно были опрошены жители объединенных территориальных громад (ОТГ), здесь было две волны – в 2016-м и 2017 годах, около 2,4 тыс. опрошенных респондентов.

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