На Донетчине будут судить мужчину, который пытался убить полицейского. Новости

В Донецкой области будут судить мужчину, который пытался убить сотрудника полиции. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, происшествие произошло в октябре 2017 года в Мариуполе.

«Во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств вины 30-летнего ранее судимого мужчины, который на почве неприязненного отношения к сотрудникам полиции позвонил потерпевшему и под предлогом того, что имеет интересную информацию для правоохранителей, договорился с ним о встрече. Во время встречи обвиняемый достал пистолет "Беретта", который он принес с собой, и направил его на полицейского. Нападавшего обезвредили потерпевший и случайный свидетель, однако ему удалось скрыться. Задержали злоумышленника на следующий день и по ходатайству прокуратуры была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.