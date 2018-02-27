Разрыв Минских соглашений и последствия для Украины, – мнение. Новости

В Украине шанса для реализации Минских соглашений до проведения выборов нет, но высока угроза их разрыва. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политолог Михаил Чаплыга.
«До парламентских и президентских выборов будет очень сложно. Все это будет связано с очень тяжелыми решениями», – говорит он.
«Есть Минские соглашения. Их можно любить или не любить, спорить о них, но это, как мне когда-то в немецком ведомстве по иностранным делам сказали очень простую вещь: "Это единственная бумага, которая лежит перед нами на столе, если вы рвете ее или считаете это плохим, понимайте – у нас на столе не остается ничего, мы возвращаемся в точку "ноль"», – сказал Чаплыга.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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