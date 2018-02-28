На Луганщине определили, как будут реформировать образовательную сферу. Новости

На Луганщине на коллегии Департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации определили пути реформирования образовательной сферы. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В приоритетах развития отрасли особое место отведено успешной реализации на местах Концепции «Новая украинская школа», в частности, обеспечению научно-методического и психологического сопровождения внедрения новых государственных стандартов образования, проведению экспериментальной работы в учреждениях образования, повышению квалификации педагогических кадров.

Директор Департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации Юрий Стецюк обозначил действенные механизмы по обновлению материально-технического состояния учреждений, осуществлению подвоза учеников сельской местности к опорным школам, распространению инклюзивного образования.

Также в департаменте отметили, что вуз-переселенец – Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко – готовит учителей начальных классов к работе по новым стандартам. Кроме того, подчеркнули необходимость создания современных условий для производственно-практической деятельности учащихся, приведения в соответствие перечня профессий, по которым заведениями осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, к реальным потребностям регионального рынка труда.

По результатам работы коллегии даны соответствующие рекомендации отделам департамента и руководителям образовательных звеньев всех уровней по их реализации в 2018 году.

Напомним, в Украине утвержден Государственный стандарт начального образования, по которым будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года.

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