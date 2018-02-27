Цифры несопоставимые: Тука рассказал, как ему предлагали взятку на Луганщине. Новости

В Украине должен быть создан Антикоррупционный суд, а зарплаты его работников должны быть высокими, как и уровень ответственности перед законом. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, рассказав, как ему на Луганщине предлагали взятку.

«У меня из личной жизни есть два интересных примера, когда я работал на Луганщине. Я получал заработную плату 5,3 тыс. грн, а мне предлагали взятку примерно в 29 млн грн. а второй момент – в то время при мне прямо на видео было задержано трио – судья, прокурор и адвокат на получении взятки. Судья до сих пор молоточком зарабатывает копеечку», – рассказал он.

По его мнению, 5-7 тыс. долл. – это недопустимо низкий уровень зарплаты для судей Антикоррупционного суда, от которых зависят миллионные государственные контракты. «Вы не представляете, какой соблазн для человека, который решает судьбу сотен миллионов долларов и когда взятку предлагают миллионами долларов. Ни один уровень заработной платы не может быть предохранителем, потому что цифры просто несопоставимые», – считает Тука.

Замминистра МинВОТ также поддерживает введение уголовной ответственности для судей за коррупцию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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