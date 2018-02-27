Переселенцы за границей часто страдают от торговли людьми, – глава Нацполиции. Новости

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса подвергаются принудительной работе и сексуальной эксплуатации, а потерпевшие от торговли людьми украинцы в других странах – преимущественно переселенцы. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, выступая на презентации результатов работы по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми (итоги 2017 года), передает «Интерфакс – Украина».
«Из-за территориального размещения Украины на карте Европы, учитывая российскую агрессию в юго-восточной части, наша страна стала страной происхождения транзита и назначения», – сказал Князев.
По его словам, на неподконтрольных украинской власти территориях мужчины, женщины и дети подвергаются принудительной работе и сексуальной эксплуатации, о чем «мы почему-то не говорим». «Из-за этих причин более 2 млн человек восточной Украины стали вынужденными переселенцами», – отметил глава Нацполиции.
Князев подчеркнул, что самое большое количество жертв торговли людьми из числа украинцев на территории других государств – это вынужденные переселенцы. «Россия и сепаратисты в зоне конфликта используют украинцев для принудительной работы: мужчин – для рытья окопов... Детей используют как информаторов или как живой щит», – привел примеры глава Нацполиции.
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