Мэр Славянска показал свой дом (Фото). Новости

Славянский городской голова Вадим Лях (на фото) показал свое холостяцкое жилище местным журналистам и рассказал о жизни вне работы.

Сходу признался – бассейна нет, второго этажа нет, собачки нет.

В прошлом году в доме сделал термомодернизацию, что позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. При этом, со слов мэра, за газ он платит около 3,5 тыс. грн.

Журналистам Вадим Лях продемонстрировал кухню, где, по его словам, готовит по выходным, спальню с живыми цветами на тумбочке, кабинет, комнату для занятий спортом и зал. Свой гардероб голова демонстрировать не стал, но рассказал, что предпочитает стиль кежуал.

Вся мебель, по словам мэра, украинского производителя, даже диван перетянут. Все картины в доме – это подарки.

Вадим Лях хотел продемонстрировать свои кулинарные способности и приготовить утку в духовке, однако сошлись на том, что чаепития будет достаточно. Алкоголем голова не угощал, но для гостей у Вадима Ляха всегда кое-что имеется.

Охраны дома у Вадима Ляха нет, говорит, что нежелательных визитов не было и, надеется, что не будет, да и соседи бдительные. Недоброжелатели ограничиваются нецензурными надписями на заборе напротив, но на этот случай у Вадима Ляха уже имеется краска.

Во дворе у головы Славянска стоит столик и стулья для летнего времяпровождения и тандыр.

Автомобиль, стоящий во дворе, по словам Вадима Ляха, принадлежит его брату, который во время визита журналистов приехал в гости.

Источник: Сайт города Славянска