У Волкера и Суркова есть «дорожная карта» по Донбассу, – политолог. Новости

Специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политолог Михаил Чаплыга.
«Что происходит на международном уровне – разбивается на этапность миротворческая миссия, а у нас есть этапность Минских соглашений. Можно играть порядком, но после встречи Волкера с Сурковым оказалось, что нашли [компромисс] в чем-то», – говорит он.
«Пункт 6 (гуманитарные вопросы, освобождение всех на всех), можно провести второй этап – разблокирован, тогда – кусочек по миротворческой миссии, например, вдоль границы, далее – амнистия. Вот тут начинается: готовы ли мы на амнистию? Далее – введение "там" квази-полиции, далее – проведение выборов: до установления контроля над границей или нет? Но видимо все это уже сложено и "дорожная карта" есть», – продолжает Чаплыга.
«А теперь от Украины потребуют введение всего этого, в том числе и на законодательном уровне и имплементацию. Кто может это вносить? Только президент. Президент это будет вносить, теряя политические балы накануне выборов. "Народный фронт" будет играть на патриотической риторике, загоняя страну в угол, из которого выйти нереально», – сказал он.
Политолог добавил, что урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе не выгодно никому из политиков. «Конфликт будет распространяться, потому что любой вечный такой конфликт продуцирует много денег, "черных" и "грязных", продуцирует всякие коррупционные схемы и дает возможность паразитировать отдельным политикам на том, чтобы обогащаться на ровном месте», – считает Чаплыга.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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