Ситуация в пунктах пропуска днем 27 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «10:12. Из Донецка: Еленовка - до поворота, "Перлына" – полтора туалета, Новотроицкое – пусто. Из Мариуполя: Новотроицкое – свободно, Еленовка – не доезжая до сигаретного».

КПВВ «Гнутово»:

Ольга: «13:18. Октябрь: в обе стороны пусто. Пищевик: очередей нет ни туда, ни туда».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Напомним, с 1 марта 2018 года КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 2 легковых автомобиля и 2 автобуса, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали свыше 40 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.

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