ВРУ повысила штрафы за нарушение границы и порядка въезда на неподконтрольный Донбасс. Новости

Сегодня, 27 февраля, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №5442 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства», который увеличивает штрафы за нарушение на государственной границе и линии разграничения на Донбассе. Законодательную инициативу во втором чтении одобрил 251 народный депутат, пишет «Украинская правда».

Проект закона вносит изменения в ряд статей Кодекса об админнарушениях и устанавливает два новых вида административной ответственности. Также законодательная новелла дополняет несколько законов «для совершенствования мер, принимаемых Госпогранслужбой для противодействия нелегальной миграции на государственной границе».

В частности, документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей. Штраф за это возрастает с 85-170 до 850-1700 грн. Если то же делает группа или лицо повторно в течение года, штраф увеличивается с 170-340 до 1700-5100 грн.

Также законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины – в частности, с поддельными документами – до 3400-8500 грн. А если человек попал в зону АТО вне пунктов въезда-выезда – штраф может составить от 510 до 1190 грн.

Кроме того, законопроект отменяет административный арест на 15 суток за нарушение порядка въезда на временно неподконтрольную территорию и незаконное пересечение государственной границы.

Текст законопроекта размещен на официальном портале ВРУ.

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