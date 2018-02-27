Непогода на Донбассе: открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов (Схема). Новости

Сегодня, 27 февраля, на территории Донецкой области ухудшение погодных условий началось с усиления скорости ветра. На автодорогах Мангушского и Никольского районов наблюдаются переметы. Об этом сообщает областная служба автомобильных дорог.

Из-за начавшейся непогоды на Донбассе служба автомобильных дорог прогнозирует образование транспортных заторов.

Водителям и перевозчикам предлагают переждать зимнюю непогоду на площадках отстоя или объектах дорожного сервиса.

Служба автомобильных дорог в Донецкой области предоставляет информацию по размещению площадок для отстоя автотранспорта:

а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский:

км 647 – справа (граница с Харьковской областью);

км 660 – слева (площадка отдыха);

км 671 – слева (г.Славянск, пост полиции);

км 699 – слева (площадка отдыха);

км 711 – влево/вправо (ДРП-5).

а/д М-04 Знаменка – Луганск – Изварино:

км 390 + 036 – слева (АЗС «WOG»);

км 399 + 818 – справа (кафе);

км 420 - слева (с. Михайловка, пост полиции).

а/д М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск:

км 620 – влево / вправо (пгт Мангуш, пост полиции)

а/д Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь:

км 204 + 250 – влево / вправо (АЗС, кафе).

а/д Н-15 Запорожье – Донецк:

км 151 – слева (с. Богатырь, пост полиции);

км 155 + 650 – справа (АЗС, ООО «Чернов»).

а/д Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь:

км 7 – слева (придорожный рынок);

км 39 – слева (въезд в г.Константиновка);

км 180 – слева (площадка отдыха).

а/д Т-05-13 Лиман – Бахмут – Горловка:

км 69 + 280 – бывшее КПВВ «Зайцево».

«Служба автомобильных дорог в Донецкой области в очередной раз напоминает пользователям дорог, прежде всего водителям, которые осуществляют грузовые перевозки, о необходимости проверить транспортные средства на наличие дополнительного оборудования! Оснастить колеса транспорта противоскользящими цепями, а также иметь на случай попадания в снежные заносы противооткатные упоры, знаки аварийной остановки, буксировочный трос и необходимый набор запасных индивидуальных частей (ЗИП). Будьте осторожны за рулем, не подвергая себя и других участников дорожного движения опасности и не мешая дорожно-эксплуатационным организациям преодолевать последствия природной стихии», – говорится в сообщении.

Напомним, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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