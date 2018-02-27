В Нафтогазе подтвердили, что Россия прекратила выставлять счета за газ для «Л/ДНР». Новости

Российский «Газпром» прекратил выставлять счета НАК «Нафтогаз Украины» за поставки газа в неподконтрольные украинским властям районы Донбасса. Об этом сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве сегодня, 27 февраля, передает «Интерфакс-Украина».

«Да, это правда», – сказал Витренко.

Как сообщалось ранее, Стокгольмский арбитраж установил незаконность выставления таких счетов.

Напомним, ранее появилась информация, что «Газпром» прекратил выставлять соответствующие накладные «Нафтогазу» с начала года.

Также сообщалось, что в течение 2017 года российский «Газпром» поставил на отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины 2 млрд 427 млн ​​кубометров газа.

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