Россия финансирует НВФ на Донбассе: ГПУ дала доказательства (Фото). Новости

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в ходе досудебного расследования уголовного производства установила доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Донецкой области. Об этом сегодня, 27 февраля, на своей странице в Facebook заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

В частности, Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно неподконтрольных территориях, осуществляет расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины. «Уже установлено, что 20.07.2017 года, около 4:00, 15 минут боевиками "1 Армейского корпуса Народной милиции" террористической организации "ДНР", при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных Сил Российской Федерации, предпринята попытка прорыва на позиции Вооруженных Сил Украины вблизи города Красногоровка Донецкой области. По результатам боевого столкновения ликвидировано 4-х участников диверсионно-разведывательной группы 2 стрелкового батальона 100 омсбр 1 Армейского корпуса террористической организации "ДНР", один из которых является гражданином Российской Федерации. Вместе с тем, во время указанного боевого столкновения погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что в ходе осмотра места происшествия обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывного оружия, в том числе, подствольный гранатомет, калибром 40 мм, который согласно заключению эксперта является 40 мм подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенным для стрельбы 40-мм дульнозарядными безгильзовыми выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П. Согласно информации Министерства обороны Украины, указанный подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) состоит на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также установлено, что ликвидированные участники диверсионно-разведывательной группы, были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), которая изготовлена ​​на территории Российской Федерации (г.Казань, г.Ростов-на-Дону и т.д.).

Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы шлемы защитные, которые были изъяты в ходе осмотра места боестолкновения, являются шлемами промышленного производства ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, страной-производителем которых является Российская Федерация.

Кроме того, в ходе осмотра места боестолкновения при участниках диверсионно-разведывательной группы также обнаружен и изъят ряд медицинских препаратов, страной происхождения которых является Российская Федерация.

В ГПУ сообщили, что полученные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области переданы в Министерство иностранных дел Украины для использования в международных судебных инстанциях.